Новые Су-57 поступят на вооружение ВКС России в этом году

Москва, 11 июня. Воздушно-космические силы России (ВКС РФ) в 2021 году получат два серийных Су-57. Об этом сообщили в авиастроительной отрасли.

Одна боевая машина уже поступила на вооружение ВКС РФ в прошлом году. До конца текущего года будут переданы еще два серийных самолета пятого поколения Су-57, сообщил источник РИА Новости.

Истребители перед боевым дежурством должны будут пройти испытания в Государственном летно-испытательном центре (ГЛИЦ) в Ахтубинске. Ранее планировалось, что ВКС РФ получат четыре таких машины в 2021 году.

Еще одним новшеством российской авиации является новый перспективный авиационный комплекс дальней авиации (ПАК ДА). По словам экспертов, он будет оснащен передовым защитным вооружением.