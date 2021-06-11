Эден Азар начнет матч против российской сборной на скамейке запасных

Санкт-Петербург, 11 июня. Форвард мадридского «Реала» и сборной Бельгии Эден Азар не выйдет в стартовом составе своей команды на матч чемпионата Европы против России.

Футболист до сих пор полностью не залечил полученное повреждение. Он тренировался в общей группе лишь неделю и, сыграв десять минут с Хорватией, заявил, что не готов на 100%. Окончательное решение об участии Азара в предстоящем матче должен принять главный тренер команды.

Россия и Бельгия встретятся на «Газпром Арене» 12 июня в рамках группового этапа Евро-2020. Матч начнется в 22:00 по московскому времени. Остальными соперниками россиян по группе B являются сборные Дании и Финляндии.

Ранее появилась информация, что полузащитник сборной России Андрей Мостовой получил сомнительный результат теста на коронавирус. Футболист был отправлен в режим самоизоляции.