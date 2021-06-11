Гордон порадует украинцев «шоколадными яйцами» с долларами внутри

Киев, 11 июня. Украинский журналист Дмитрий Гордон решил открыть кондитерское производство и поставить на прилавки украинских магазинов шоколадные яйца с деньгами внутри.

Называться кондитерское изделие будет «Яйца Гордона в шоколаде». Внутри одного из них будет находиться 100 долларов. До этого на прилавках магазинов появились конфеты «птичье молоко», на коробках которых написано: «Вкус детства» и «Ешь досыта».

Идея с созданием «киндер-сюрпризов» для взрослых еще находится в стадии разработки и обдумывания, сообщил сам журналист. Сладости будут продаваться по две штуки в упаковке, передает издание «Царьград».

Ранее Дмитрий Гордон заявил, что Украина не заставила весь мир ценить ее. По этой причине президент США Джо Байден не захочет встречаться с президентом Владимиром Зеленским.