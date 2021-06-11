Первый экипаж может посетить китайскую орбитальную станцию «Тяньгун» 17 июня

Пекин, 11 июня. Первый экипаж будет готов к полету на китайскую орбитальную станцию «Тяньгун» уже через неделю. Роскосмос планирует использовать кратчайший маршрут.

Такое мнение озвучил знаменитый российский эксперт в сфере космоса Игорь Лисов. Китайцы планируют запустить ракеты по схеме, разработанной российской стороной. Главная суть механизма заключается в том, что космические аппараты можно запускать в 4-5 витков.

Ранее стали известны примерные даты запуска межпланетной станции «Луна-25». Решение по этому вопросу будет озвучено в августе текущего года.