Регионы
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
11 июня 04:08
04:07
Армия
Новые Су-57 поступят на вооружение ВКС России в этом году
04:07
Шоу-бизнес
Зрители не узнали располневшую звезду сериала «Не родись красивой» Нелли Уварову
04:06
Политика
Экономист Дынкин назвал фактор успешных переговоров Байдена и Путина
04:00
Общество
Диетолог Арсеньева рассказала об эффективном способе похудения без диет
04:00
Шоу-бизнес
Как отдыхают звезды российского шоу-бизнеса летом 2021 года
03:56
Общество
Роспотребнадзор объяснил заложенность ушей при заболевании COVID-19
03:55
Спорт
РФ готова стать страной-хозяйкой Евро-2028 или Евро-2032
03:24
Спорт
Эден Азар начнет матч против российской сборной на скамейке запасных
03:21
Общество
Гордон порадует украинцев «шоколадными яйцами» с долларами внутри
03:14
Политика
Трамп заявил об ущербном положении США
Все новости

Первый экипаж может посетить китайскую орбитальную станцию «Тяньгун» 17 июня

  /   Обновлено: 11 июня 2021 03:24
Общество
Первый экипаж может посетить китайскую орбитальную станцию «Тяньгун» 17 июня
fhr.fraunhofer.de  /  Фраунгоферский институт высокочастотной физики и радиолокационной техники

Пекин, 11 июня. Первый экипаж будет готов к полету на китайскую орбитальную станцию «Тяньгун» уже через неделю. Роскосмос планирует использовать кратчайший маршрут.

Такое мнение озвучил знаменитый российский эксперт в сфере космоса Игорь Лисов. Китайцы планируют запустить ракеты по схеме, разработанной российской стороной. Главная суть механизма заключается в том, что космические аппараты можно запускать в 4-5 витков.

Ранее стали известны примерные даты запуска межпланетной станции «Луна-25». Решение по этому вопросу будет озвучено в августе текущего года.

Вернуться назад

Все новости / Общество / Первый экипаж может посетить китайскую орбитальную станцию «Тяньгун» 17 июня
китай роскосмос тяньгун
Комментировать
Эксклюзив
Как отдыхают звезды российского шоу-бизнеса летом 2021 года
Как отдыхают звезды российского шоу-бизнеса летом 2021 года
Самое популярное
Блогер из России притворился украинцем и спросил у эстонца, чей на самом деле Крым
Общество 218144 9 июня 2021
Блогер из России притворился украинцем и спросил у эстонца, чей на самом деле Крым
Россиянин в Берлине притворился украинцем и узнал, кого немцы уважают больше
Общество 105675 8 июня 2021
Россиянин в Берлине притворился украинцем и узнал, кого немцы уважают больше
В Китае восхитились реакцией России на «эффектный» маневр ВВС США в Европе
Армия 88524 8 июня 2021
В Китае восхитились реакцией России на «эффектный» маневр ВВС США в Европе
Захарова призналась, что боится читать новости после заявления Псаки
Политика 63006 8 июня 2021
Захарова призналась, что боится читать новости после заявления Псаки
Запуск реактора БРЕСТ под Томском обеспечит Россию ядерным топливом на века вперед
Экономика 49529 8 июня 2021
Запуск реактора БРЕСТ под Томском обеспечит Россию ядерным топливом на века вперед
Рейтинг@Mail.ru