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Политика
Трамп заявил об ущербном положении США
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Трамп заявил об ущербном положении США

  /   Обновлено: 11 июня 2021 03:22
Политика
Трамп заявил об ущербном положении США
wikipedia.org  /  Gage Skidmore / CC BY-SA 2.0 / flickr.com

Вашингтон, 11 июня. Соединенные Штаты Америки без уважения президента России Владимира Путина оказались в ущербном положении. Об этом заявил бывший президент США Дональд Трамп.

Он напомнил о своей встрече с российским лидером в Хельсинки в 2018 году, результатами которой стали многие выигрыши Вашингтона. Среди них — заработанное «уважение президента Путина и России».

Демократическая партия США создала образ «фальшивой России». Трамп в напутственной речи для своего преемника Джо Байдена перед переговорами с Владимиром Путиным заметил, что смог преодолеть то ущербное положение, в котором оказались США.

Трамп ранее пожелал Байдену не заснуть на встрече с Путиным. Он также попросил своего оппонента передать привет российскому лидеру.

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россия трамп байден
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