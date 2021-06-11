Вашингтон, 11 июня. Соединенные Штаты Америки без уважения президента России Владимира Путина оказались в ущербном положении. Об этом заявил бывший президент США Дональд Трамп.

Он напомнил о своей встрече с российским лидером в Хельсинки в 2018 году, результатами которой стали многие выигрыши Вашингтона. Среди них — заработанное «уважение президента Путина и России».

Демократическая партия США создала образ «фальшивой России». Трамп в напутственной речи для своего преемника Джо Байдена перед переговорами с Владимиром Путиным заметил, что смог преодолеть то ущербное положение, в котором оказались США.

Трамп ранее пожелал Байдену не заснуть на встрече с Путиным. Он также попросил своего оппонента передать привет российскому лидеру.