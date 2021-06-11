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«Сонный Джо очень напуган»: китайские пользователи заговорили об Альцгеймере Байдена 

Политика
«Сонный Джо очень напуган»: китайские пользователи заговорили об Альцгеймере Байдена 
Global Look Press  /  Yuri Gripas - Pool Via Cnp/Keystone Press Agency

Пекин, 11 июня. Президент США Джо Байден начал свой первый зарубежный визит, однако пользователи КНР уже высмеивают его политические заявления.

Перед своим первым официальным визитом на посту президента Байден объявил, что целью его поездки является попытка «дать понять Путину и Китаю», что «отношения между Соединенными Штатами и Европой очень близки».

Выражение об отношениях США и ЕС, дружащих против Китая и России, насмешило читателей китайской газеты «Гуаньча». В комментариях к новости они усомнились как в возможности американского президента «напугать» Китай и Россию, так и в его способностях оставаться на посту главы страны.

«Один из первых и главных признаков болезни Альцгеймера — помнить и зацикливаться только на одном. Байден помнит только о России и Китае!» — пишет в комментариях один из пользователей.

«Мы должны найти журналиста, который написал бы статью под названием «Интимные отношения между Соединенными Штатами и Европой с точки зрения союзников», — добавил другой.

Один из читателей с иронией отметил, что Байден называет Европу и США семьей, однако это не мешает сторонам «отнимать ресурсы у друг друга». Другие вспомнили предшественника Байдена Дональда Трампа, которого в китайском интернете называют Чуань Цзяньго.

«Чуань Цзяньго полгода как нет с нами, а я уже так по нему соскучился. Без международных новостей с Чуань Цзяньго в США все скучно, жутко скучно!» — иронично отметил пользователь.

«США идут по дороге и свистят для храбрости, потому что Сонный Джо очень напуган в душе», — считает один из читателей.

«Как президент такой большой страны может быть таким ограниченным? Это ваши проблемы в отношениях, мы-то тут при чем?» — негодует житель КНР.

Ранее стало известно об опасениях посла США в РФ Джона Салливана из-за предстоящих переговоров главы Белого дома с российским коллегой Владимиром Путиным. Дипломат боится, что Байден повторит ошибки предшественников и будет слишком мягким с президентом РФ. Первая встреча президентов состоится 16 июня в Женеве.

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