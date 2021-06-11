Депутат Старовойтов попросил Минтранс объяснить штрафы за среднюю скорость

Москва, 11 июня. Минтранс получил запрос по поводу вынесения штрафов о средней скорости, а также установке камер фиксации. Документ направил зампред комитета ГД по транспорту Александр Старовойтов.

Он поинтересовался, знает ли министерство о том, что устройства видеонаблюдения за водителями уже установлены. Кроме того, Старовойтов попросил уточнить их количество и цену, за которую они были приобретены, передает газета «Известия».

По словам зампреда комитета Госдумы, поправки КоАП о появлении нового штрафа за превышение водителями средней скорости, который готовит Минтранс, еще не сформированы. На законодательном уровне пока такого понятия не существует.

«Но мне бы хотелось для начала, чтобы Минтранс ответил честно на вопрос, насколько законны были штрафы за среднюю скорость и количество их вынесения. А также вернут ли эти деньги гражданам, которые их заплатили», — пояснил парламентарий.

Кроме того, Старовойтов порекомендовал выполнять поручение российского лидера Владимира Путина. По его словам, водителей нужно дисциплинировать, а не «подводить под штраф».

Российские города ждут поправок от Минтранса к закону о ПДД. Изменения коснуться владельцев и арендаторов электросамокатов. Так, аварийная ситуация с двухколесным транспортом с каждым днем накаляется. Многие люди получили травмы при столкновении с этим средством передвижения, передает «Царьград».