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Автошколы в России начнут работать по новым программам к концу 2021 года

Общество
Автошколы в России начнут работать по новым программам к концу 2021 года
lada.ru  /  Пресс-служба ПАО «АВТОВАЗ»

Москва, 11 июня. Новые программы обучения, по которым будут проходить занятия в автошколах России, появятся к концу 2021 года, сообщила представительная комиссия по безопасности дорожного движения.

Вице-премьер России Марат Хуснуллин дал соответствующее распоряжение Минпросвещению и МВД. Контролем школ займется Рособрнадзор. Если автошкола не сможет справиться, то у нее отзовут лицензию, передает газета «Известия».

Старые программы были зациклены на ПДД, однако теперь водителем будут учить не рисковать на дорогах, а принимать быстрые решения. При этом такие нововведения ударят по «левым» автошколам. Их число может сократиться с восьми тыс. до четырех тыс., полагает президент Союза автошкол Москвы Александр Ачкасов.

«Но этого никто не заметит. У таких автошкол нет площадок, зданий и штатных инструкторов», — добавил специалист.

Ранее стало известно, что автошколы высказались против усиления контроля работы со стороны ГИБДД РФ. В правоохранительных органах убеждены, что недобросовестные автошколы экономят на площадках и учебных классах, что негативно сказывается на качестве подготовки будущих водителей. Однако по заявлению ряда экспертов, такая инициатива создает «двойной административный пресс».

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