Российский фильм «Конек-Горбунок» покажут в Северной Америке

Лос-Анджелес, 11 июня. Компания Grindstone Entertainment Group (Lionsgate) выкупила права на российский фильм «Конек-Горбунок» режиссера Олега Погодина.

Сказочную картину покажут в кинотеатрах Северной Америки. Компания СТВ заключила сделку по продаже прав на онлайн-рынке Key Buyers Event: Digital. Об этом сообщили в пресс-службе «Роскино».

«Кинокомпания СТВ совместно с дистрибьютором Luminescence объявили о крупной сделке по проекту «Конек-Горбунок». Компания Grindstone Entertainment Group (Lionsgate) приобрела североамериканские права на фильм», — заявили в компании.

Особое внимание со стороны США получил советский фильм о любви на войне «Баллада о солдате». Иностранцы восхитились подвигом советских солдат и культурным наследием о событиях Второй мировой войны.