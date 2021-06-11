Авария, алкоголь и проблемы в личной жизни: что случилось с МакSим

Москва, 11 июня. Певица Марина Абросимова, более известная как МакSим, пережила много трудностей в своей жизни. Артистка периодически становилась героиней сплетен о зависимостях и пластике.

В четверг, 10 июня, Абросимова отпраздновала день рождения, певице исполнилось 38 лет. В 2000-е песни МакSим звучали из каждой колонки, но сегодня, после долгой паузы в карьере, поклонники обсуждают слухи об анорексии, гормональной терапии и алкогольной зависимости.

Начало карьеры

Вместе со своим старшим братом Максимом юная Марина занималась карате и легкой атлетикой, но главной ее страстью всегда была музыка. С раннего детства девочка играла на фортепиано и посещала преподавателя по вокалу.

Первые треки в сотрудничестве с группами Pro-Z, «Губы» и «Ш-cola» в Казани не принесли большого успеха. Зато третья песня «Сантиметры дыхания» стала популярной на радио, и артистка решилась отправиться покорять Москву.

Компания Gala Records согласилась сотрудничать с юной певицей после просмотра ее концертной записи с петербургского фестиваля. Решение оказалось выигрышным: первый альбом «Трудный возраст» стал платиновым, а новый сингл «Отпускаю» закрепил успех: песня месяц держалась на первой строчки различных чартов.

На волне успеха МакSим отправилась в большой тур, а ее визитной карточкой стала песня «Знаешь ли ты».

В 2007 году, всего спустя год после первого альбома, вышла вторая пластинка «Мой рай», на которой оказались и старые песни «Чужой» и «Зима». До 2018 года вышли еще четыре альбома «Одиночка», «Другая реальность», «Хорошо» и «Полигамность». С каждой новой пластинкой критики отмечали, что пик славы Абросимовой остался позади. При этом песню «Знаешь ли ты» не раз называли одной из лучших песен десятилетия, сообщает «СтарХит».

Личная жизнь

В личной жизни дела складывались не так удачно, как в музыкальной карьере. Во время съемок клипа «Отпускаю» у нее завязался роман с актером Денисом Никифоровым. Отношения не были долгими.

Первым серьезным романом считаются отношения МакSим со звукорежиссером Алексеем Луговцовым. Они познакомились в 2006 году, а уже два года спустя сыграли свадьбу на Бали. Первая беременность на фоне постоянных гастролей оказалась настоящим испытанием.

«Когда дочка появилась на свет, начался настоящий кошмар: Саша не дышала. Ее очень долго приводили в чувство. В ужасе я наблюдала панику среди докторов», — рассказывала Марина.

Первое время они были образцовой семьей: отец работал, Марина все свое время посвящала любимой дочке. Проблемы начались, когда МакSим вернулась к гастролям. Луговцову не нравилось, что мать надолго уезжает от ребенка, он ревновал Марину к коллегам и закатывал скандалы. Развод дался тяжело: певица впала в депрессию, какое-то время не писала песни.

Утешением стали отношения с лидером группы Animal ДжаZ Александром Красовицким. Вместе они записали песню «Живи», Марина дважды появлялась в клипах гражданского мужа. Но после двух лет совместной жизни артисты решили разойтись.

В конце 2013 года поклонники узнали о романе МакSим с бизнесменом Антоном Петровым. Однако сказка закончилась, когда певица была на седьмом месяце беременности: избранник изменил ей со студенткой МГУ.

После этого МакSим ревностно оберегала свою личную жизнь. Лишь недавно стало известно, что у нее появился ухажер. Известно только, что мужчина — бизнесмен и сторонится публичности.

instagram.com / @maksimartist

Проблемы со здоровьем

После вторых родов певицы поклонники серьезно обеспокоились ее здоровьем: девушка весила всего 45 кг. А летом 2018-го Марина вовсе отменила несколько выступлений, говоря, что просто переутомилась. Значительно позже она призналась, что страдала анорексией и за месяц сбросила 10 кг путем жестких диет и тренировок.

Через год поклонники обсуждали новые слухи: артистку обвинили в злоупотреблении алкоголем. Причиной стала запись с концерта в Стерлитамаке. Фанаты решили, что артистка выглядела опухшей и с трудом передвигалась по сцене.

vk.com / Pr Scr МакSим | Певица Максим

На слухах проблемы МакSим не закончились. В апреле 2019 года по дороге в аэропорт у автомобиля лопнуло колесо, и машину сильно занесло. Певица получила серьезную травму головы, на теле были множественные гематомы. От смерти Марину спас только ремень безопасности.

Спустя месяц певица уже вышла на сцену, но слухи о проблемах с ее здоровьем не утихали. Широко поклонники обсуждали ее выступление на «Золотом граммофоне», где артистку едва узнали из-за отекшего лица. Мнения разделились: одни поклонники заключили, что артистка сделала неудачную пластику, другие решили, что виной всему — последствия гормональной терапии.

Вскоре Марина ушла в бессрочный отпуск. Представители певицы сообщили, что это связано с осложнениями после аварии.

instagram.com / @sokllovamargarita

Возвращение на сцену

Неудачи в личной жизни, авария и ее последствия привели к нервному срыву. Не так давно МакSим призналась, что тогда у нее начали проблемы с алкоголем.

«Пила много алкоголя, и мой организм не был готов к таким испытаниями. Я дважды побывала в реанимации в этом состоянии. <…> Я спасалась спиртным эмоционально и физически...» — откровенничала артистка в ноябре прошлого года.

За последнее время Абросимова привела себя в форму, сильно похудела, отказалась от спиртного. В феврале артистка вернулась на сцену, отметив окончание черной полосы в жизни.