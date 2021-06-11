Валерия раскрыла секрет, во что любит наряжать ее Иосиф Пригожин

Москва, 11 июня. Певица Валерия, чтоб порадовать супруга продюсера Иосифа Пригожина, порой соглашается надевать откровенные мини-юбки.

Пригожин и Валерия не зря считаются самой крепкой парой российского шоу-бизнеса: вместе они уже 18 лет, и в их браке все еще есть место романтике. Супруг до сих пор смотрит на жену с нескрываемым восторгом и обожает, когда она наряжается для него в нечто сексуальное.

«Я люблю, когда на женщинах, на красивых ногах мини-юбки», — сообщил продюсер Пятому каналу.

Валерия подтвердила: ее муж действительно без ума от мини. Именно в такие наряды он любит наряжать свою супругу.

«Видит мини-юбку, и говорит: о, смотри! Причем не важно, это в тренде, это модно, это не модно, неважно какой сезон, неважно что это вообще не будет носиться», — рассказала она.

Сама певица отдает предпочтение более строгим нарядам, соответствующим ее возрасту. Но иногда, чтобы порадовать мужа, соглашается прикупить то, что нравится именно ему. Так, в ее гардеробе долгое время провисела «дизайнерская, супернавороченная, пластиковая, красная, короткая юбка». Пригожин же настаивает, что с такой роскошной фигурой Валерии нечего стесняться.

Правда, сам продюсер так и не смог избавиться от лишних килограммов. Всему виной его любовь ко вкусной пище. Певица много лет пыталась приобщить его к своим тренировкам, но тот, по словам артистки, слишком упрям.

«Вы знаете, у нас такой имидж создан. Видимо, в медиа, я такая «ай-ай-ай», а он такой, типа подкаблучник, он прям боится и не ест. Если бы он боялся и не ел, результат был бы другой. Понимаете, да? Поэтому он все-таки: Васька слушает, да ест», — шутит Валерия.

В этом году Валерия впервые стала бабушкой. Дочка Селин ее младшего сына Александра Шульгина появилась на свет в первый день 2021 года. В одном из интервью звезда призналась, что уже мечтает о втором внуке. Она уверена, что Шульгин-младший и его супруга не остановятся на одном ребенке.