Россия назвала провокацией использование бомбардировщиков B-52H США

Вашингтон, 11 июня. Использование бомбардировщиков Boeing B-52H Stratofortress США на учениях НАТО Baltops 2021 у российских рубежей является провокацией, сообщило посольство РФ в Вашингтоне.

По заявлениям российских дипломатов, подобные действия Минобороны США «омрачают атмосферу» перед российско-американским саммитом. Посольство призвало США перестать наращивать напряженность у рубежей России.

«Подобное «бряцание оружием» нагнетает напряженность в Европе», — отметило диппредставительство в соцсети.

Крупномасштабные учения НАТО Baltops 2021 стартовали в Балтийском море 6 июня и стали 50-и по счету. В маневрах участвуют 16 государств НАТО, а также Вооруженные силы Финляндии и Швеции.