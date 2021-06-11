Регионы
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
11 июня 02:37
02:29
Общество
Автошколы в России начнут работать по новым программам к концу 2021 года
02:25
Общество
Российский фильм «Конек-Горбунок» покажут в Северной Америке
02:24
Политика
Россия назвала провокацией использование бомбардировщиков B-52H США
02:17
Шоу-бизнес
Авария, алкоголь и проблемы в личной жизни: что случилось с МакSим
02:10
Шоу-бизнес
Валерия раскрыла секрет, во что любит наряжать ее Иосиф Пригожин
02:00
Спорт
Эксперт оценил шансы сборной России пройти в финал Евро-2020
01:53
Общество
Great Wall привез новый полноприводный пикап Poer в Россию
01:52
Спорт
Хавбек сборной РФ Мостовой может пропустить Евро-2020 из-за коронавируса
01:50
Политика
Трамп иронично напутствовал Байдена перед встречей с Путиным
01:49
Общество
Рыбий жир способен снизить устойчивость супербактерий к антибиотикам
Все новости

Great Wall привез новый полноприводный пикап Poer в Россию

Общество
Great Wall привез новый полноприводный пикап Poer в Россию
Prt Scr youtube.com  /  Chileautos

Москва, 11 июня. Китайский автоконцерн Great Wall начал продажи в России нового полноприводного пикапа Poer. Об этом сообщили в пресс-службе автопроизводителя.

Пикап представлен в «легкой» версии весом до 2,5 тонны в компоновке Comfort и Premium. Стоимость комфортной версии начинается от 2 млн 299 тыс. рублей, ценник премиальной стартует от 2 млн 449 тыс. рублей.

Great Wall Poer получил дизельный двигатель 4D20M, который разработали инженеры китайской компании, объемом 2 л. На выхлопе его мощность достигает 150 «лошадок» и крутящим моментом в 400 Н·м при 1500 оборотах в минуту.

Недавно BMW представила электрический кроссовер iX, а 4 июня на официальной презентации автопроизводитель рассказал, что автомобиль выйдет на российский рынок по цене от 8,5 млн рублей

Вернуться назад

Все новости / Общество / Great Wall привез новый полноприводный пикап Poer в Россию
пикап great wall автоновинка
Комментировать
Эксклюзив
Эксперт оценил шансы сборной России пройти в финал Евро-2020
Эксперт оценил шансы сборной России пройти в финал Евро-2020
Самое популярное
Блогер из России притворился украинцем и спросил у эстонца, чей на самом деле Крым
Общество 216255 9 июня 2021
Блогер из России притворился украинцем и спросил у эстонца, чей на самом деле Крым
Россиянин в Берлине притворился украинцем и узнал, кого немцы уважают больше
Общество 105408 8 июня 2021
Россиянин в Берлине притворился украинцем и узнал, кого немцы уважают больше
В Китае восхитились реакцией России на «эффектный» маневр ВВС США в Европе
Армия 88200 8 июня 2021
В Китае восхитились реакцией России на «эффектный» маневр ВВС США в Европе
Захарова призналась, что боится читать новости после заявления Псаки
Политика 62756 8 июня 2021
Захарова призналась, что боится читать новости после заявления Псаки
Запуск реактора БРЕСТ под Томском обеспечит Россию ядерным топливом на века вперед
Экономика 49297 8 июня 2021
Запуск реактора БРЕСТ под Томском обеспечит Россию ядерным топливом на века вперед
Рейтинг@Mail.ru