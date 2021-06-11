Great Wall привез новый полноприводный пикап Poer в Россию

Москва, 11 июня. Китайский автоконцерн Great Wall начал продажи в России нового полноприводного пикапа Poer. Об этом сообщили в пресс-службе автопроизводителя.

Пикап представлен в «легкой» версии весом до 2,5 тонны в компоновке Comfort и Premium. Стоимость комфортной версии начинается от 2 млн 299 тыс. рублей, ценник премиальной стартует от 2 млн 449 тыс. рублей.

Great Wall Poer получил дизельный двигатель 4D20M, который разработали инженеры китайской компании, объемом 2 л. На выхлопе его мощность достигает 150 «лошадок» и крутящим моментом в 400 Н·м при 1500 оборотах в минуту.

Недавно BMW представила электрический кроссовер iX, а 4 июня на официальной презентации автопроизводитель рассказал, что автомобиль выйдет на российский рынок по цене от 8,5 млн рублей