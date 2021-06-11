Рыбий жир способен снизить устойчивость супербактерий к антибиотикам

Канберра, 11 июня. Жирные кислоты в составе рыбьего жира повышают эффект действия антибиотиков на организм. Исследование провели австралийские ученые из Университета Флиндерса.

Особенностью рыбьего жира является способность разрушать защиту бактерий. Устойчивость клеток к антибиотикам начинает ухудшаться из-за поглощения пищевых липидов класса омега-3.

«В ходе экспериментов и сопутствующего суперкомпьютерного моделирования мы обнаружили, что эти жирные кислоты, содержащиеся в рыбьем жире, делают бактерии более восприимчивыми к различным распространенным антибиотикам», — объяснили специалисты.

Открытие ученых является важным шагом в борьбе с ростом числа бактерий, обладающих устойчивостью к антибиотикам. Авторы исследования надеются, что такой способ позволит создать новый способ лечения вредоносных инфекций.

Положительное влияние на организм оказывает не только рыбий жир, но и квашеная капуста с чайным грибом. Они способны сохранить здоровье психики и предотвратить развитие депрессии.