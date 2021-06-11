Пушков предложил вручить Бузовой премию «Пошлость года» за постановку во МХАТе

Москва, 11 июня. Сенатор Алексей Пушков предложил ввести новую антипремию «Пошлость года» после выступления Ольги Бузовой на сцене МХАТ имени Горького.

В четверг певица и бывшая ведущая телепроекта «Дом-2» дебютировала на театральной сцене. Она исполнила роль певицы кабаре Беллы Шанталь в постановке «Чудесный грузин» про жизнь Иосифа Сталина в молодые годы.

Оценивая новый опыт артистки, председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков был краток.

«Надо вводить новую театральную антипремию «Пошлость года». У МXАТа с Бузовой есть все шансы» — написал сенатор в своем Telegram-канале.

Его сообщение стало ответом на пост телеведущего Владимира Соловьева, который у себя на канале опубликовал отрывок выступления Бузовой.

«Упс. Это же просто больно слушать. Поленились записать «фанеру»?» — негодует Соловьев.

Худрук МХАТ имени Горького Эдуард Бояков до премьеры спектакля объяснял свое решение взять экс-ведущую «Дома-2» тем, что в спектакле «нужен был образ, уорхоловский образ, образ человека, который принадлежит массовой культуре». По его словам, массовая культура фактически начинает диктовать медийную повестку. Отметим, что билеты на спектакли с участием певицы были распроданы заранее, в зале был аншлаг.

Продюсер Иосиф Пригожин ранее с иронией сообщил, что участие Бузовой в спектакле МХАТа — это его вина: сначала в постановке собирались задействовать певицу Валерию, но продюсер не смог перекроить ее график и отменить запланированные мероприятия.