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Пушков предложил вручить Бузовой премию «Пошлость года» за постановку во МХАТе

Общество
Пушков предложил вручить Бузовой премию «Пошлость года» за постановку во МХАТе
ТАСС  /  Прокофьев Вячеслав

Москва, 11 июня. Сенатор Алексей Пушков предложил ввести новую антипремию «Пошлость года» после выступления Ольги Бузовой на сцене МХАТ имени Горького.

В четверг певица и бывшая ведущая телепроекта «Дом-2» дебютировала на театральной сцене. Она исполнила роль певицы кабаре Беллы Шанталь в постановке «Чудесный грузин» про жизнь Иосифа Сталина в молодые годы.

Оценивая новый опыт артистки, председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков был краток.

«Надо вводить новую театральную антипремию «Пошлость года». У МXАТа с Бузовой есть все шансы» — написал сенатор в своем Telegram-канале.

Его сообщение стало ответом на пост телеведущего Владимира Соловьева, который у себя на канале опубликовал отрывок выступления Бузовой.

«Упс. Это же просто больно слушать. Поленились записать «фанеру»?» — негодует Соловьев.

Худрук МХАТ имени Горького Эдуард Бояков до премьеры спектакля объяснял свое решение взять экс-ведущую «Дома-2» тем, что в спектакле «нужен был образ, уорхоловский образ, образ человека, который принадлежит массовой культуре». По его словам, массовая культура фактически начинает диктовать медийную повестку. Отметим, что билеты на спектакли с участием певицы были распроданы заранее, в зале был аншлаг.

Продюсер Иосиф Пригожин ранее с иронией сообщил, что участие Бузовой в спектакле МХАТа — это его вина: сначала в постановке собирались задействовать певицу Валерию, но продюсер не смог перекроить ее график и отменить запланированные мероприятия.

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пушков театр бузова
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