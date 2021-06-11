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Саммит G7 открывается в британском графстве Корнуолл

Политика
Саммит G7 открывается в британском графстве Корнуолл
pixabay.com

Лондон, 11 июня. После почти двухлетнего перерыва саммит G7 возвращается к очному формату. Он пройдет с 11 по 13 июня на территории английского графства Корнуолл.

Помимо лидеров стран G7, участие в саммите примут официальные лица Австралии, Индии, Южной Африки и Южной Кореи. Ключевыми темами для обсуждения станут последствия пандемии коронавируса, защита глобальных цепочек торговли, проблемы открытого общества и изменения климата. Участники должны заявить о решении обеспечить бедные страны вакциной от коронавируса.

Однако саммит включает в себя не только политические встречи, но и ряд других мероприятий. Лидерам стран предстоит сделать совместный снимок, посетить замок британской королевы Елизаветы II, провести беседы с принцем Чарльзом, герцогами Кембриджскими и главами десяти международных компаний. В случае хорошей погоды 12 июня будет организовано барбекю на пляже.

Участников саммита ждет большое количество угощений и разнообразное меню. Им предложат канапе с гребешком, мясом краба и скумбрии, тюрбо с картофелем, чесночным соусом песто и овощами, стейк с лобстером и картофелем фри. Из сладостей будут представлены сыры Гауда, Ярг и Хелфорд Блю, торт Pavlova и мороженое из бергамота.

Отвечать за безопасность во время саммита будут 6,5 тысячи полицейских и несколько сотен военных. Их разместят в отелях и на круизном теплоходе.

Американский президент Джо Байден в этом году впервые станет участником G7. Он планирует провести встречу с канцлером Германии Ангелой Меркель, чтобы обсудить разногласия по поводу газопровода «Северный поток — 2».

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Все новости / Политика / Саммит G7 открывается в британском графстве Корнуолл
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