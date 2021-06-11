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США намерены продолжать санкционное давление на «Северный поток — 2»

Политика
США намерены продолжать санкционное давление на «Северный поток — 2»
Федеральное агентство новостей

Вашингтон, 11 июня. Власти США собираются принять новые ограничительные меры в отношении физических и юридических лиц, участвующих в реализации проекта «Северный поток — 2».

Руководитель пресс-службы Госдепартамента США Нед Прайс в ходе общения с журналистами заявил, что таким образом американская сторона продемонстрирует несогласие с проектом. По его словам, «СП-2» является «плохой сделкой» для европейских партнеров Соединенных Штатов.

«Мы рассматриваем его как российский геополитический проект, который угрожает европейской энергобезопасности и в действительности подрывает безопасность некоторых наших близких партнеров, включая Украину», — заявил представитель американского внешнеполитического ведомства.

Ранее партия «Зеленых» в бундестаге инициировала голосование об отказе от «Северного потока — 2». Однако парламент Германии эту идею не поддержал.

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