Пушков оценил итоги голосования немецких депутатов по «Северному потоку — 2»

Москва, 11 июня. Отказ немецких депутатов менять решение по «Северному потоку — 2» продемонстрировал «одиночество» партии «Зеленые». Об этом заявил сенатор Алексей Пушков в соцсетях.

Бундестаг проголосовал против инициативы «Зеленых» отказаться от «Северного потока — 2» и пересмотреть отношение Германии к России. Авторы резолюции заявили, что газопровод не нужен Европе и якобы «опасен» для климата.

«Судя по этому голосованию, в Германии сложился политический консенсус в пользу «Северного потока — 2». Одиночество «зеленых» в бундестаге по этому вопросу весьма красноречиво», — написал сенатор.

Германия ранее отказала США в обсуждении «Северного потока — 2» во время переговоров G7. Американский лидер Джо Байден надеется на соответствующую беседу с канцлером ФРГ Ангелой Меркель.