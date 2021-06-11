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Пушков оценил итоги голосования немецких депутатов по «Северному потоку — 2»

Политика
Пушков оценил итоги голосования немецких депутатов по «Северному потоку — 2»
Федеральное агентство новостей  /  Ольга Летягина

Москва, 11 июня. Отказ немецких депутатов менять решение по «Северному потоку — 2» продемонстрировал «одиночество» партии «Зеленые». Об этом заявил сенатор Алексей Пушков в соцсетях.

Бундестаг проголосовал против инициативы «Зеленых» отказаться от «Северного потока — 2» и пересмотреть отношение Германии к России. Авторы резолюции заявили, что газопровод не нужен Европе и якобы «опасен» для климата.

«Судя по этому голосованию, в Германии сложился политический консенсус в пользу «Северного потока — 2». Одиночество «зеленых» в бундестаге по этому вопросу весьма красноречиво», — написал сенатор.

Германия ранее отказала США в обсуждении «Северного потока — 2» во время переговоров G7. Американский лидер Джо Байден надеется на соответствующую беседу с канцлером ФРГ Ангелой Меркель.

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пушков бундестаг Северный поток — 2
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