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Число участников вакцинных туров в РФ превысит несколько десятков тысяч

Общество
Число участников вакцинных туров в РФ превысит несколько десятков тысяч
Агентство городских новостей Москва  /  Сергей Киселев

Москва, 11 июня. Число участников вакцинных туров в РФ после их запуска может составить несколько десятков тысяч человек, заявил вице-президент Российского союза туриндустрии Александр Осауленко.

Российские посольства и консульства уже получают обращения по вакцинным турам от иностранцев. Об этом эксперт рассказал в беседе с ТАСС.

«По самым скромным оценкам, мы можем общий объем этого потока оценивать уже где-то в несколько десятков тысяч человек [до конца года]», — отметил он.

Осауленко подчеркнул, что подобные поездки будут организованы не только в Москву и Петербург, но и другие российские города. В частности, жители Юго-Восточной Азии, скорее всего, захотят приехать во Владивосток, Хабаровск или Южно-Сахалинск. Окончательное решение об этом примет Минздрав РФ.

Сейчас обсуждается, в каком формате будут организованы вакцинные туры, учитывая, что нужно делать две прививки. Или продолжительность одного будет составлять 21 день, или будет проведено две поездки по четыре дня каждая. Последний вариант хоть и предпочтительней, но потребует решение вопросов с визами для туристов.

Ранее вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Дмитрий Горин в беседе с ФАН сообщил, что с февраля 2021 года российские туроператоры получают постоянные запросы на вакцинные туры. Один из операторов уже имеет гарантированный предзаказ на 15 тыс. туров. География запросов на подобные туры очень разнообразная: это и Латинская Америка, и Юго-Восточная Азия, и Центральная Европа, и страны Ближнего Востока.

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вакцина коронавирус Осауленко вакцинные туры
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