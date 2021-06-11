Трамп иронично напутствовал Байдена перед встречей с Путиным

Вашингтон, 11 июня. Бывший президент США Дональд Трамп пожелал своему преемнику Джо Байдену не заснуть на предстоящей встрече с российским лидером Владимиром Путиным.

Трамп пожелал Байдену удачи и снова поддел своего оппонента, которого в шутку называет «сонный Джо». Экс-президент США также попросил передать привет Путину при встрече, передает РИА Новости.

«Удачи Байдену на переговорах с президентом Путиным. Не засыпай на встрече и, пожалуйста, передай ему (Путину) мои наилучшие пожелания», — заявил Трамп.

Ранее стало известно предположительное место встречи Путина и Байдена. Им может стать вилла La Grange в Женеве или расположенный неподалеку отель.