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Хакеры похитили код игрового «движка» FIFA 21

Общество
Хакеры похитили код игрового «движка» FIFA 21
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Вашингтон, 11 июня. Киберпреступники, взломавшие сервер Electronic Arts, похитили код игрового «движка» Frostbite, на котором работают серия игр FIFA и Battlefield.

Сервера одного из самых крупных производителей видеоигр был атакован группой хакеров. В ходе кибератаки было похищено более 780 гб данны, включая программный код фирменного игрового «движка» Frostbite.

После случившегося компания повысила безопасность — инцидент никак не должен повлиять на стабильность работы изданных игр. В настоящий момент представители EA работают с полицией для установления причин произошедшего преступления.

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кибератака fifa frostbite
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