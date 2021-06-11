Хакеры похитили код игрового «движка» FIFA 21

Вашингтон, 11 июня. Киберпреступники, взломавшие сервер Electronic Arts, похитили код игрового «движка» Frostbite, на котором работают серия игр FIFA и Battlefield.

Сервера одного из самых крупных производителей видеоигр был атакован группой хакеров. В ходе кибератаки было похищено более 780 гб данны, включая программный код фирменного игрового «движка» Frostbite.

После случившегося компания повысила безопасность — инцидент никак не должен повлиять на стабильность работы изданных игр. В настоящий момент представители EA работают с полицией для установления причин произошедшего преступления.