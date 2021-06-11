Хавбек сборной РФ Мостовой может пропустить Евро-2020 из-за коронавируса

Санкт-Петербург, 11 июня. Полузащитник сборной России Андрей Мостовой сдал сомнительный ПЦР-тест на коронавирус и может пропустить Евро-2020. Об этом сообщили в «РБ Спорт».

На данный момент хавбек находится на самоизоляции. Руководство УЕФА получило соответствующее уведомление по этому поводу. В пятницу Мостовой будет сдавать повторный тест на коронавирус, пишет «РБ Спорт».

Как сообщили в источнике, есть вероятность недостоверности теста. Это можно объяснить тем, что ранее россиянин уже болел коронавирусом и у него есть антитела.

Мостовой входит в окончательный состав сборной России на Евро-2020. Кроме него цвета национальной команды будут защищать Артем Дзюба, Александр Головин и другие.