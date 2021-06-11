Российские выпускники 11 июня сдадут ЕГЭ по истории и физике

Москва, 11 июня. Единые государственные экзамены по истории и физике состоятся в России 11 июня. Всего в испытаниях примут участие почти 250 тыс. школьников.

Всего на территории России 11 июня будут работать 4233 пункта проведения экзаменов, почти 530 из них находятся в труднодоступных местах, 123 – на дому. Антикоронавирусные меры будут соблюдены во всех местах проведения тестов в соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора. Охранять экзаменационные пункты будут сотрудники Росгвардии.

Ранее стало известно, что некоторые школьники в Махачкале не доучиваются из-за страха перед ЕГЭ. При этом боязнь, как правило, формируется родителями этих детей.