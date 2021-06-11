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Землетрясение магнитудой 4,0 произошло у берегов Камчатки

Происшествия
Землетрясение магнитудой 4,0 произошло у берегов Камчатки
Global Look Press  /  Ivan Damanik/ZUMAPRESS.com

Петропавловск-Камчатский, 11 июня. Небольшое землетрясение магнитудой 4,0 по шкале Рихтера произошло вечером 11 июня рядом с побережьем Камчатки. Об этом рассказали эксперты Геофизической службы РАН.

Эпицентр подземных толчков находился в Тихом океане и располагался в 161 километре на Петропавловска-Камчатского. Очаг землетрясения залегал на глубине 23 километра. В региональном филиале МЧС отметили, что местные жители не ощутили последствий сейсмособытия.

Еще одно землетрясение около Камчатки было зафиксировано 10 июня. Тогда сейсмологи сообщили, что магнитуда подземных толчков составила 4,4 балла по шкале Рихтера. Очаг находился глубине 46 километров.

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Все новости / Происшествия / Землетрясение магнитудой 4,0 произошло у берегов Камчатки
мчс землетрясение ран камчатка
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