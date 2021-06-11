Регионы
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
11 июня 01:05
01:00
Общество
«Зрада» пришла на Украину: в США постепенно стали признавать Крым частью России
00:56
Политика
Бундестаг отказался менять свое решение по «Северному потоку — 2»
00:43
Общество
МО РФ запустило раздел об освобождении Литвы от фашистских захватчиков
00:39
Экономика
Уровень пессимизма глав российских компаний побил антирекорд
00:29
Общество
«Рассмотреть все варианты»: Онищенко оценил идею изменить формат ЕГЭ
00:19
Общество
Идею отменить техосмотр для частных машин оценили в Федерации автовладельцев
00:02
Шоу-бизнес
Для летних вечеров: ФАН собрал топ-5 новых сериалов 2021 года
23:50
Политика
Подконтрольные киевским властям СМИ переврали слова Владимира Путина
23:43
Политика
Посол США в России Салливан намерен вернуться в Москву
23:35
Политика
Байден и Меркель проведут переговоры по поводу «Северного потока — 2»
Все новости

Бундестаг отказался менять свое решение по «Северному потоку — 2»

Политика
Бундестаг отказался менять свое решение по «Северному потоку — 2»
pixabay.com  /  PD

Берлин, 11 июня. Парламент Германии проголосовал против отказа от газопровода «Северный поток — 2». Об этом сообщил вице-спикер Ганс-Петер Фридрих.

Инициатором пересмотра позиции ФРГ по отношению к Москве стала партия «Зеленые». Их проект «Корректировка политики по России — последовательно защищать права человека, демократию и европейское мирное устройство» не нашел поддержки в бундестаге, передает РИА Новости.

«Кто голосует за? «Зеленые». Кто голосует против? Все остальные фракции, за исключением СвДП. Воздержались? Фракция СвДП. Таким образом, предложение отклонено», — заявил Ганс-Петер Фридрих.

Германия ранее исключила тему «Северного потока — 2» из списка тем для переговоров G7. Американская же сторона намерена обсудить строительство газопровода с канцлером ФРГ Ангелой Меркель.

Вернуться назад

Все новости / Политика / Бундестаг отказался менять свое решение по «Северному потоку — 2»
голосование бундестаг Северный поток — 2
Комментировать
Эксклюзив
«Зрада» пришла на Украину: в США постепенно стали признавать Крым частью России
«Зрада» пришла на Украину: в США постепенно стали признавать Крым частью России
Самое популярное
Блогер из России притворился украинцем и спросил у эстонца, чей на самом деле Крым
Общество 214041 9 июня 2021
Блогер из России притворился украинцем и спросил у эстонца, чей на самом деле Крым
Россиянин в Берлине притворился украинцем и узнал, кого немцы уважают больше
Общество 105110 8 июня 2021
Россиянин в Берлине притворился украинцем и узнал, кого немцы уважают больше
В Китае восхитились реакцией России на «эффектный» маневр ВВС США в Европе
Армия 87899 8 июня 2021
В Китае восхитились реакцией России на «эффектный» маневр ВВС США в Европе
Захарова призналась, что боится читать новости после заявления Псаки
Политика 62537 8 июня 2021
Захарова призналась, что боится читать новости после заявления Псаки
Запуск реактора БРЕСТ под Томском обеспечит Россию ядерным топливом на века вперед
Экономика 49056 8 июня 2021
Запуск реактора БРЕСТ под Томском обеспечит Россию ядерным топливом на века вперед
Рейтинг@Mail.ru