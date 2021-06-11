Бундестаг отказался менять свое решение по «Северному потоку — 2»

Берлин, 11 июня. Парламент Германии проголосовал против отказа от газопровода «Северный поток — 2». Об этом сообщил вице-спикер Ганс-Петер Фридрих.

Инициатором пересмотра позиции ФРГ по отношению к Москве стала партия «Зеленые». Их проект «Корректировка политики по России — последовательно защищать права человека, демократию и европейское мирное устройство» не нашел поддержки в бундестаге, передает РИА Новости.

«Кто голосует за? «Зеленые». Кто голосует против? Все остальные фракции, за исключением СвДП. Воздержались? Фракция СвДП. Таким образом, предложение отклонено», — заявил Ганс-Петер Фридрих.

Германия ранее исключила тему «Северного потока — 2» из списка тем для переговоров G7. Американская же сторона намерена обсудить строительство газопровода с канцлером ФРГ Ангелой Меркель.