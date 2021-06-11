МО РФ запустило раздел об освобождении Литвы от фашистских захватчиков

Москва, 11 июня. Раздел «Благодарность за свободу: вычеркнуть, забыть, уничтожить» появился на сайте Минобороны РФ. Он посвящен освобождению Литвы в 1944 году и памяти советских воинов.

Ведомство представило архивные документы, включающие в себя журналы боевых донесений и наградные листы. В одном из них говорится об ожесточенной битве при участии семи советских воинов под руководством старшего лейтенанта Изота Вакарина и окруживших их фашистов.

Потери советских войск при освобождении Литвы в 1944 году составили 137 200 человек. Однако вместе с ними на литовской земле покоятся останки советских военнопленных и красноармейцев, погибших в ходе боев летом 1941 года. Сейчас в Литве насчитывается 269 мемориальных знаков и захоронений Великой Отечественной войны.

Однако с середины 2008 года на территории Прибалтики началась кампания по борьбе с памятниками и мемориалами павшим солдатам. С конца 2017 года Литва фактически запретила российскую деятельность по восстановлению мемориалов и мест захоронений красноармейцев.

Сотрудники посольства РФ в Латвии ранее назвали варварским инцидент с памятником Александру Пушкину в Риге. Неизвестные собрали все цветы, возложенные у памятника, после чего выбросили их в городской канал.