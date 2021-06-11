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Уровень пессимизма глав российских компаний побил антирекорд

Экономика
Уровень пессимизма глав российских компаний побил антирекорд
yandex.ru

Москва, 11 июня. Крупный и средний бизнес в России успешно пережил пандемию COVID-19, а доходы компаний вернулись на докризисный уровень. Об этом заявила консалтинговая компания Deloitte.

Крупные и средние предприятия в России переживают подъем после прошедшей острой фазы пандемии COVID-19. Компания опросила 76 финансовых директоров крупных компаний, из которых позитивный настрой относительно работы имеют 56%, а уровень пессимистичного настроя уменьшился до 4%, что является абсолютным минимумом.

Еще один сигнал положительного перелома на рынке «Делойт» назвал увеличение роста интереса компаний к найму новых сотрудников. Согласно данным исследования, около 50% опрошенных планируют увеличить штатное расписание.

Ранее первый зампредседатель Комитета Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Владимир Гутенев назвал способы поддержки малого бизнеса в России. Парламентарий посоветовал запретить выдачу товарных кредитов.

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