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«Рассмотреть все варианты»: Онищенко оценил идею изменить формат ЕГЭ

Общество
«Рассмотреть все варианты»: Онищенко оценил идею изменить формат ЕГЭ
k-obr.spb.ru  /  Пресс-служба комитета по образованию Петербурга

Москва, 11 июня. Изменения в процедуре проведения ЕГЭ могут стать положительными только в том случае, если будут учтены мнения всех сторон. Модернизация экзамена продлится с 2022 по 2024 года.

Введение новых моделей должно происходить только после анализа изменений по итогам прошедшего года, заявил первый зампредседателя комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко в интервью «ПолитЭксперту». Он обратил внимание, что при модернизации ЕГЭ необходимо постепенно возвращать «смысловые» экзамены.

«Надо рассмотреть все возможные варианты, выслушать все стороны и уже от этого отталкиваться. В сентябре, наверное, появятся первые предложения по изменению экзаменационных моделей. Давайте подождем. То, что дело не стоит на месте, — уже хорошо. Но не менее важно, в каком направлении оно будет двигаться», — отметил парламентарий.

Он также отметил недопустимость резкой отмены ЕГЭ, так как многие учителя не имеют представления о других экзаменационных форматах. Единый государственный экзамен существует уже 20 лет.

Дискуссия на тему эффективности ЕГЭ ранее состоялась в пресс-центре Медиагруппы «Патриот». Участниками беседы стали председатель Совета регионального отделения «Справедливой России» в Ленинградской области Александр Перминов и член регионального штаба ОНФ в Санкт-Петербурге, директор лицея №369 Константин Тхостов.

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онищенко егэ изменения
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