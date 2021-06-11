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Идею отменить техосмотр для частных машин оценили в Федерации автовладельцев

Общество
Идею отменить техосмотр для частных машин оценили в Федерации автовладельцев
pixabay.com  /  Free-Photos

Москва, 11 июня. Возможная отмена обязательного техосмотра для частных легковых автомобилей не противоречит требованиям Венской конвенции о дорожном движении.

Такое заявление сделал руководитель Федерации автовладельцев России Максим Едрышов. По его словам, техосмотр должен быть обязательным для грузовых авто и автобусов. Однако, согласно Венской конвенции, страна может отменить техосмотр для физических лиц и легковых автомобилей.

При этом, по российскому законодательству, с весны следующего года на территории РФ будут начислять штрафы тем, кто управляет авто, не прошедшим техосмотр. Санкции будут равны штрафу в размере 2 тысяч рублей.

«Сейчас планируют, что он будет выписываться с помощью камер, и «письма счастья» будут приходить человеку раз в день, если он забыл пройти техосмотр», — заметил Едрышов.

Министерство внутренних дел разработало поправки к федеральным законам «О техническом осмотре» и «О безопасности дорожного движения». Согласно им, техосмотр легковых машин будет добровольным для владельцев.

Ранее автоэксперт назвал преимущества добровольного техосмотра для легковушек. Он объяснил, что в настоящий момент техосмотр для частных легковых авто носит, скорее, формальный характер. Транспортные средства, которые задействованы в перевозках — автобусы, такси, проходят техосмотр один-два раза в год, а частные легковые автомобили — с периодичностью от года до четырех лет в зависимости от срока службы.

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