Подконтрольные киевским властям СМИ переврали слова Владимира Путина

Москва, 10 июня. Украинские СМИ, манипулируя мнением своих граждан, откровенно перевирают слова российского президента Владимира Путина.

В минувшую среду Путин дал большое интервью, в котором обсудил, в том числе, вопросы внешней политики. К примеру, глава государства высказал свое отношение к решению Украины поместить на футболки футбольной сборной к Евро-2020 приветствие националистов УПА1 (запрещена в РФ). В четверг стало известно, что УЕФА требует убрать провокационную надпись.

«Здесь нет никакой новизны, — прокомментировал провокацию Путин. — Позиция украинских властей по поводу Крыма нам хорошо известна. Они пренебрегают волеизъявлением народа, волеизъявлением крымчан, что тоже не очень вяжется с пониманием того, что такое демократия».

Пятый канал обратил внимание, что мировые СМИ по-разному преподносили темы интервью российского лидера. К примеру, Bloomberg делает акцент на предупреждении Украине и НАТО. По словам российского президента, «красная линия», за которые никто и никогда не имеет право заступать — это и есть возможный результат нынешнего болезненного стремления киевских властей на вступление в НАТО.

Говоря о возможном вступлении Украины в Альянс, президент отметил, что мы не можем знать наверняка, ведутся или нет переговоры об этом.

«Откуда мы это знаем? Может, они сказали, что ты рановато вылез, рано говорить и не к месту, потому что сейчас намечается встреча на высшем уровне, помолчать не мог? На самом деле можно себе представить, что план вступления Украины в НАТО обсуждается, во всяком случае никто не говорит «нет»», — порассуждал Путин.

Преподнося слова российского президента, украинский сайт «Лига.нет» откровенно соврал читателям, перевернув смысл слов на 180 градусов. В их статье фразу главы государства о том, что переговоры о членстве Украины в Альянсе могут идти, преподнесли как уверенность Путина, что страна точно станет участницей НАТО. Кроме того, в интервью российский лидер подчеркивал, что данный факт является красной линией для РФ, тогда как «Лига.нет» наоборот сообщает, что Путин такого «никогда не говорил».

Остались, правда, и «трезвые головы» на украинских телеканалах. К примеру, экономист Виктор Суслов в эфире канала «Наш» подчеркнул, что если Украина вступит в НАТО, это будет война России не только с Киевом, но и со всем Альянсом.

Путин в свою очередь считает тех, кто понимает, чем грозит вступление Украины в Альянс, умными людьми, которые «не желают оказаться на линии огня, они не хотят быть разменной монетой и пушечным мясом».

Ранее военный обозреватель «Комсомольской правды» Виктор Баранец в беседе с ФАН назвал четыре шага России в ответ на вступление Украины в НАТО. Первым шагом, по его словам, станет размещение воздушной, сухопутной и морской баз на Кубе. После этого воздушная и сухопутная базы должны появиться в Венесуэле. Третьим шагом станет развитие союзнических отношений с ядерным Ираном, а после — резкий разворот в сторону Северной Кореи.

1 Организация запрещена на территории РФ.