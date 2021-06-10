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Госдепартамент США перечислил темы саммита Путина и Байдена

Политика
Госдепартамент США перечислил темы саммита Путина и Байдена
ФБА «Экономика сегодня»

Вашингтон, 10 июня. Президенты США и России Джо Байден и Владимир Путин на грядущем саммите поднимут тему прав человека, блогера Алексея Навального и арестованных в РФ граждан Соединенных Штатов.

Также в повестку дня включат обсуждение действий России, которые беспокоят Соединенные Штаты и их союзников. Об этом заявил в ходе брифинга официальный представитель госдепартамента США Нед Прайс.

Ранее административный совет Женевы выразил радость по поводу того, что вилла Ла Гранж станет местом встречи Путина и Байдена. Также власти города выразили надежду, что переговоры президентов будут плодотворными и конструктивными.

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Владимир Путин Джо Байден россия сша
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