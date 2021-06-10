Нед Прайс назвал «Северный поток — 2» «геополитическим проектом» РФ

Вашингтон, 10 июня. Строительство трубопровода «Северный поток — 2» является «геополитическим проектом» России. С таким заявлением выступил руководитель пресс-службы Госдепа Нед Прайс.

По словам представителя Государственного департамента, «СП-2» «подрывает безопасность» американских союзников. Также ранее он заявлял, что США нацелены против трубопровода только по геополитическим взглядам.

Между тем Прайс подтвердил, что между Вашингтоном и Берлином все еще находятся разногласия по поводу «Северного потока — 2». Такой вопрос может стать одной из тем для диалога между президентами США Джо Байденом и канцлером Германии Ангелой Меркель в рамках саммита «Большой семерки».

Многие эксперты считают, что США уступает России в газовой гонке на рынке Евросоюза. Экономисты по праву называют российский газ королем на рынке ввиду доступности и экологичности.