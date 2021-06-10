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Адвокат Добровинский: на Киркорове кто-то постоянно пытается заработать

Шоу-бизнес
Адвокат Добровинский: на Киркорове кто-то постоянно пытается заработать
Агентство городских новостей Москва  /  Кирилл Зыков

Москва, 10 июня. На талантливом певце Филиппе Киркорове всю его жизнь кто-нибудь пытается заработать, заявил адвокат музыканта Александр Добровинский.

Король российской поп-сцены оказался в центре скандала после церемонии вручения премии Муз-ТВ. Эпатажный артист тогда объявился на красной дорожке в образе «невесты» в компании блогера Давида Манукяна. Пара привлекла к себе внимание, разыгрывая горячую страсть.

Продюсер Светланы Лободы Нателла Крапивина жестко отреагировала на представление Киркорова, написав в соцсетях под фото Давы и Филиппа, что «на Кавказе таких раньше расчехляли на шашлыки». Певец критику не стерпел и опубликовал видеообращение, в котором прошелся как по самой Крапивиной, так и ее подопечной Лободе. Вскоре после этого продюсер сообщила о разрыве контракта с певицей.

Адвокат Киркорова усмотрел корыстные мотивы в критике со стороны Крапивиной. Он отметил, что на Киркорове постоянно кто-то желает заработать.

«То некий французский дурачок хочет заработать деньги, содрав миллион евро с Филиппа, то журналисты, провоцируя его, пытаются прославиться, то забытый Вильнюс запрещает Филиппу въезд в страну, объясняя это тем, что «Зайка моя» представляет собой угрозу национальной безопасности. Вот сейчас новая история», — заявил Добровинский в беседе с PEOPLETALK.

По словам юриста, подобные скандалы подтверждают, что Киркоров — «яркий и, наверное, самый талантливый артист в нашей стране, на котором можно заработать или пропиариться». Певец, отметил адвокат, легко раним, так как является личностью творческой.

«По мне это некрасивая история», — резюмировал Добровинский .

Накануне Крапивина решила поставить точку в скандале. В своем видеообращении она призналась, что ее первоначальное заявление действительно содержало некорректные формулировки. Однако, по словам продюсера, она не хотела задеть лиц нетрадиционной ориентации, а лишь пыталась указать, что Киркоров продвигает людей, делающих все ради популярности. Негодование, подчеркнула Крапивина, было направлено исключительно на Даву, паразитирующего на знаменитостях.

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Все новости / Шоу-бизнес / Адвокат Добровинский: на Киркорове кто-то постоянно пытается заработать
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