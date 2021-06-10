60-летний Сергей Пенкин обзавелся молодой любовницей

Москва, 10 июня. 60-летний артист Сергей Пенкин снова влюбился. Он закрутил роман с девушкой, которой годится в отцы.

Разница в возрасте между Пенкиным и его возлюбленной составляет 20 лет. Артист признался, что даже задумывается о браке с молодой девушкой.

«Я за все естественное, человеческое, за классику. Если, допустим, нас с девушкой дальше будет увлекать, то можем и расписаться. После того как пройдут эти ужасные отголоски 2020-го года, пандемия, то мы, может быть, и распишемся», — цитирует слова артиста StarHit.

Однако представлять публике избранницу Пенкин не спешит. В настоящий момент известен только возраст и имя девушки. Ее зовут Лена.

«Зачем я буду показывать фотографии, если девушка не из шоу бизнеса, не любит публичности? Есть люди тщеславные, а есть — нет», — добавил Пенкин.

За плечами Пенкина два брака. Первой женой артиста стала журналистка Елена Проценко. Супруги развелись в 2000 году. Через несколько лет Пенкин влюбился в телеведущую по имени Владлена. Он готов был принять даже двух дочерей женщины, но отношения пары не сложились. С тех пор артист предпочитал избегать серьезных отношений.

Ранее Сергей Пенкин опроверг слухи о романах с солистками «Миража».