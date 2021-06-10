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«Выстрел Путина» в критиков «Северного потока — 2» напугал украинские СМИ

Политика
«Выстрел Путина» в критиков «Северного потока — 2» напугал украинские СМИ
kremlin.ru  /  Администрация президента России

Киев, 10 июня. Заявление Путина о строительстве первой нити «Северного потока — 2» стало «выстрелом из пушек» в сторону противников проекта на Западе, заявили в украинской прессе.

Недавнее выступление российского лидера Владимира Путина на полях Петербургского международного экономического форума в иностранной прессе анализировали столько же пристально, как и его речь в честь 9 Мая на Красной площади. Президент отметил, что в этом году запланировано окончание работ над первой ниткой «СП-2». В украинском издании «День» заключили, что это заявление президента было ни чем иным как решительным ответом на критику западных политиков различных мастей, которые утверждали что у проекта нет будущего, а Россия якобы через него будет поставлять Европе низкокачественный газ. По итогам оказалось, что российский газ на порядок чище американского сырья, а сдачи в эксплуатацию газопровода ожидают в конце 2021 года.

«Путин ышел на финишную прямую и выстрелил, образно говоря, из пушек главного калибра. Сделал он это на Петербургском международном экономическом форуме», — заключил обозреватель «Дня» Сергей Грабовский

Журналиста также насторожило заявление Путина о том, что Россия рассматривает возможность продолжения транспортировки газа через Украину. Грабовский счел, что это упоминание появилось в речи президента неспроста, особенно в канун встречи с американским коллегой Джо Байденом.

Ранее немецкая пресса безуспешно попыталась исказить смысл слов Путина о том, что «Северный поток — 2» не несет никакой политической подоплеки и не был направлен против экономики европейских стран.

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