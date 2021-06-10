Банги, 10 июня. Глава общественного движения Galaxie Nationale Блез Дидасьен Косимачи уверен в том, что Центральноафриканская Республика постепенно выходит из кризиса.

Косимачи призвал граждан страны не поддаваться панике, так как самые худшие времена уже позади.

«Центральноафриканцы должны сохранять спокойствие. Многие наши враги уже повержены. Однако некоторые из них все еще пытаются дестабилизировать обстановку в государстве. Мы не можем им позволить это сделать», — высказался он.

Председатель организации уверен в том, что центральноафриканцы должны поддержать правительство республики, чтобы сохранить ее суверенитет и защитить государственные интересы. Он также подчеркнул, что гражданская платформа продолжает следить за деятельностью миротворцев Многопрофильной комплексной миссии ООН (МИНУСКА).

Косимачи отметил, что действия Франции, направленные на ухудшение отношений Парижа и Банги, не приведут ни к какому положительному результату. Он заверил бывшую метрополию в том, что ее помощь практически не играет никакой роли в восстановлении Центральноафриканской Республики.

«Мы не получали помощь от Франции ни в 2020-м, ни в текущем году. Даже если Париж выделит нам шесть миллионов на восстановление страны, то эти деньги не сыграют особой роли. Центральноафриканцы получили намного больше пользы от деятельности российских специалистов и таможенных сборов», — объяснил глава Galaxie Nationale.

Ранее сообщалось о том, что Франция заморозила программу бюджетной помощи ЦАР объемом в 10 миллионов евро.

Многие аналитики подозревают Пятую республику в том, что тем самым она пытается отомстить бывшей колонии за взаимовыгодное сотрудничество с Россией.

В связи с этим стоит напомнить о довольно абсурдном случае, когда Париж потребовал вернуть подарки, закупленные для центральноафриканских детей, которые одержали победу в конкурсе на знание французского языка.