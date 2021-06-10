После долгих лет борьбы зоозащитники добились запрета на продажу меха в Израиле

Тель-Авив, 10 июня. Первый в мире запрет на мех был принят в Тель-Авиве, это предложение местные активисты при поддержке зоозащитной организации РЕТА, продвигали на протяжении нескольких лет.

Израиль — первая страна в мире, которая ввела запрет на продажу меховых изделий, об этом сообщила пресс-служба зоозащитной организации РЕТА.

Организация назвала это историческим моментом. Старший вице-президент PETA по компаниям Дэн Мэтьюз и почетный директор PETA Памела Андерсон самолично продвигали этот проект среди высшего руководства в Тель-Авиве, а после обратились к премьер-министру Биньямину Нетаньяху, чтобы он поддержал запрет на мех.

Стоит отметить, что израильские активисты несколько лет пытались добиться запрета на продажу меха. Более 86% населения страны поддержала новый закон, после чего министр охраны окружающей среды Израиля Гила Гамлиэль подписала закон.

«Мы гордимся тем, что стали первой страной в мире, запретившей продажу меха! Даже мир уже знает - сегодня мы вошли в историю! Меха - уже не в моде!», — написала министр в своем Тwitter-аккаунте.

Во всей этой истории есть одно исключение. Издание Times Of Israel сообщает, что запрет на торговлю мехом не коснется религии. Поэтому, ввоз штреймелей и традиционных головных уборов ультраортодоксальных евреев из меха соболя или куницы не будет остановлен.

Ранее министерство туризма Турции сообщило, что переговоры с Россией по вопросу возобновления авиасообщения идут позитивно.