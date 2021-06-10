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Президент ЦАР Туадера подвел предварительные итоги общенационального диалога

ЦАР
Президент ЦАР Туадера подвел предварительные итоги общенационального диалога
facebook.com  /  @Renaissance.cf

Банги, 10 июня. Президент ЦАР Фостен-Арканж Туадера подвел предварительные итоги общенационального диалога и выступил с обращением к народу.

Национальный лидер заявил, что за короткий период руководства страной он успел принять и выслушать более 200 представителей различных слоев населения. В их число вошли депутаты от различных партий, руководители организаций, бывшие главы государств, финансовые партнеры Центральноафриканской Республики, католики, протестанты и мусульмане.

Туадера создал специальный комитет, который принимает и обрабатывает просьбы и обращения центральноафриканцев.

«Я распорядился создать группу, которая организует обратную связь для жителей Центральноафриканской Республики», — отметил глава.

Президент также напомнил, что, несмотря на открытость общенационального диалога для всех сторон, боевики из ныне разгромленного армией ЦАР конгломерата группировок «Коалиция патриотов за перемены» не могут принять в нем участия, потому что этого требуют жители ЦАР.

«Центральноафриканцы не желают видеть представителей «Коалиции» во время проведения общенационального диалога. Они не могут простить им те преступления, за которые они несут ответственность», — пояснил лидер страны.

Также он рассказал о том, что местные власти смогли собрать большое количество пожертвований, которые используют для восстановления экономики и инфраструктуры республики.

«Мы собрали много пожертвований от центральноафриканской диаспоры, которая проживает в разных государствах Африки, Европы и Америки, а также получили их от отдельных людей», — уточнил Туадера.

Ранее сообщалось о том, что глава ЦАР встретился с послами стран Африки в рамках общенационального диалога. Туадера обсудил с делегатами общественно-политическую ситуацию в стране.

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цар туадера
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