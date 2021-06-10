Наргиз Закирова перепугала своих подписчиков в Instagram неожиданным анонсом

Москва, 10 июня. Певица Наргиз Закирова устроила небольшой перформанс для своих подписчиков в Instagram ради того, чтобы анонсировать выход долгожданного трека после долгого перерыва.

В четверг артистка записала обращение к своим подписчикам в Instagram прямо в своем автомобиле и начала свою речь с того, что устала от травли со стороны прессы и оскорблений от других публичных персон.

«Я бесконечно подвергаюсь буллингу со стороны СМИ, оскорблениям со стороны публичных личностей, перекрыванию мне всячески кислорода, вплоть до выдворения меня из шоу-бизнеса и из страны», — пожаловалась певица.

Сразу после этого в кадре появился музыкальный продюсер Наргиз — Виктор Дробыш. Он наигранно оборвал тираду артистки и уже вместе они сообщили подписчикам, что уход Закировой с эстрады пока что подождет и 11 июня она представит новую песню. А всем хейтерам Наргиз предложила отправиться «куда подальше». Подписчиков сначала испугало траурное начало ролика, но после они с восторгом восприняли новость о скором релизе новой композиции и пожелали певице удачи.

Наргиз заработала себе бешеную популярность в России в 2013 году, когда вышла в финал вокального проекта Первого канала «Голос»: зрителям она полюбилась не только за мощный пробирающий вокал, но и экстравагантные и несколько шокирующие образы. Здесь певицу заметил музыкальный продюсер Максим Фадеев, который предложил ей сотрудничество. Вместе они выпустили несколько песен, но в 2019 году их творческие пути разошлись, при чем не без скандала. Певица осталась без треков, написанных вместе с Фадеевым, но уже скоро подписала контракт с Виктором Дробышем. Однако поклонники творчества певицы ждали новостей о новых релизах целый год. Хотя некоторые продюсеры, такие как Сергей Лавров, считают, что карьеру певицы не реанимирует даже самый даровитый имиджмейкер.

А вот бывший продюсер Наргиз, Макс Фадеев, недавно раскритиковал музыкальную премию канала Муз-ТВ. По его словам, музыкальная индустрия бьется в конвульсиях, от того, что на сцену пробралась «кучка фриков» и дешевые подделки.