Банги, 10 июня. Руководство Национальной жандармерии уволило двух сыновей экс-президента ЦАР Франсуа Бозизе за дезертирство в военное время. Об этом стало известно после того, как соответствующее заявление прозвучало в эфире национального радио.

Высший офицерский состав обвиняет командира эскадрона Эме Венсан Бозизе и капитана Родрига Бозизе в том, что они бежали во время восстания конгломерата группировок «Коалиция патриотов за перемены». Оба отпрыска бывшего главы республики присоединились к радикалам.

Ранее сообщалось о том, что «Коалиция» под предводительством экс-президента попыталась совершить государственный переворот и сорвать декабрьские выборы, захватив власть. Однако вооруженные силы республики смогли отбить атаку на столицу и перешли в контрнаступление.

В конечном счете от бандформирований остались только разрозненные отряды, которые периодически терроризируют мирное население. Подготовленные российскими инструкторами бойцы армии ЦАР освободили десятки населенных пунктов, в том числе города Пауа, Гамбула и Амада-Газа, за считанные месяцы.

На данный момент местные власти полностью контролируют территории республики. Жители нескольких префектур уже вернулись к мирной размеренной жизни. Войска ЦАР продолжают операцию по зачистке страны от остатков боевиков, а правительство приступило к восстановлению экономики и инфраструктуры страны.

Стоит отметить, что предводитель боевиков Франсуа Бозизе сейчас находится в Чаде, где проходит лечение после операции. Его разыскивают в Центральноафриканской Республике за попытку государственного переворота, также он числится в санкционном списке Совбеза ООН. Однако это не мешает Нджамене укрывать преступника.