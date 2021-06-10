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Спасатели тушат строящуюся турбазу под Самарой

Происшествия
Спасатели тушат строящуюся турбазу под Самарой
Федеральное агентство новостей  /  Степан Яцко

Самара, 10 июня. Недостроенная туристическая база в Самарской области загорелась. Об этом сообщили в пресс-службе главного управления МЧС России по региону.

Огонь охватил площадь около 200 «квадратов» в селе Ягодном в Самарской области. Сообщение о возгорании поступило на пульт спасателей в 20:50 (19:50 по московскому времени).

«Горит строящийся корпус базы отдыха на площади 200 кв. м, турбаза не функционирует, строится», – рассказали в МЧС.

Тушением пожара занимаются шесть единиц специальной техники и 23 человека личного состава пожарной бригады. В результате инцидента никто не пострадал, угроза распространения огня устранена.

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пожар огонь турбаза
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