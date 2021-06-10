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Раскрыта опасность туристических сувениров в виде штампа в паспорте

Общество
Раскрыта опасность туристических сувениров в виде штампа в паспорте
pixabay.com

Москва, 10 июня. Путешественнику грозит застрять за границей, если таможенная служба обнаружит в паспорте сувенирную марку туриста. О подобном инциденте, рассказала 60-летняя туристка Тина Сибли.

По словам экспертов, сувенир может создать дополнительные трудности при переезде из одной страны в другую. При обнаружении такой печати документ, удостоверяющий личность, могут сделать недействительным. Кроме того, прямо в аэропорту пассажиру придется решать, остается ли он за рубежом или в срочном порядке тратит тысячи фунтов на приобретение нового паспорта и билетов.

Так, в качестве примера авторы британского таблоида The Sun сообщили историю путешественницы Сибли из Великобритании. Женщина оказалась в патовой ситуации после того, как сотрудники аэропорта увидели в ее документах сувенирную марку из Перу. В результате пенсионерку не пустили на рейс до Пхукета в феврале 2020 года.

«Не ставьте в паспорт эти марки туриста! Мне только что отказали в посадке на рейс в Таиланд из-за них. Я в ужасе! За это могут аннулировать ваш паспорт», — уточнила она в соцсетях.

Согласно данным экспертов, такие штампы используются в некоторых музеях. Такие метки можно приобрести после посещения Мемориального музея Хиросимы в Японии, английской деревни Уэльсе, в древнем перуанском городе Мачу-Пикчу и других туристических местах.

Ранее ФАН сообщил, что цифровой сертификат вакцинации будет доступен для жителей Германии уже через несколько дней, сообщил журналистам представитель министерства здравоохранения ФРГ.

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рейс паспорт сувенир
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