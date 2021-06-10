Международные судьи расследуют преступления против человечности в ЦАР

Банги, 10 июня. Три международных судьи сегодня дали присягу центральноафриканскому суду.

На церемонии присутствовал глава ЦАР Фостен-Арканж Туадера и премьер-министр Фирмен Нгребада.

Судейская коллегия состоит из представителей Мадагаскара, Бельгии и Буркина-Фасо. Они прибыли в Центральноафриканскую Республику, чтобы расследовать преступления против человечности и геноцид.

Основным фигурантом этого дела стал экс-президент Франсуа Бозизе. Он подозревается в военных преступлениях, которые совершил в 2003 году в ходе организованного им государственного переворота против действующего на тот момент президента Анж-Феликса Патассе.

Стоит отметить, что Бозизе и сейчас не оставляет попыток свергнуть нынешнюю власть в Центральноафриканской Республике. После того, как в декабре прошлого года экс-президент лишился права участвовать в выборах, он сформировал конгломерат группировок «Коалиция патриотов за перемены» и двинулся на столицу ЦАР Банги.

Однако вооруженные силы республики при поддержке российских инструкторов смогли уничтожить большинство его последователей. Сегодня Бозизе укрывается в Чаде, находясь там на лечении после тяжелой операции на почке.