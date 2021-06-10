Петросян и Степаненко наконец поделили свое имущество после развода

Москва, 10 июня. Хамовнический суд Москвы поставил точку в деле о разделе имущества между распавшимся звездным дуэтом юмористов: Евгением Петросяном и Еленой Степаненко. Они прожили в браке 30 лет.

Суд по поводу раздела имущества, коего у звездных экс-супругов накопилось немало, состоялся в пятницу, 10 июня. Заседание продлилось пять часов, в чем был виноват обширный список вещей, которые юмористы не поделили. На читку ушла значительная часть заседания.

Издание «СтарХит» указало, что движимое и недвижимое имущество в итоге поделили поровну между комедиантами и Степаненко не удалось получить большую часть состояния, как она планировала. Не обошлось в суде и без курьезов: источник издания передал, что Степаненко намеревалась включить в опись картину «Старый дуб», но она отошла бывшему супругу.

Изначально пара пыталась решить вопрос мирно и без адвокатов. Петросян даже подарил Елене Григорьевне одну из квартир, но экс-партнерша не оценила жеста и делить нажитое бывшие супруги начали уже в судебном порядке. Перечень совместного нажитых вещей был впечатляющим: начиная квартирой в Зачатьевском переулке общей площадью 516 квадратных метров и заканчивая такими книжными изданиями как «Современные психопаты» и «Оккультизм и сексуальность» (обе отошли Степаненко). Процесс мог бы пройти быстрей, но юристы Степаненко забрасывали защиту Петросяна все новыми уточнениями к иску. Последним, к примеру, стало требование возместить артистке затраты на покупку Петросяну еды в последние годы брака.

Благодаря нашумевшему судебному процессу по разделу имущества стало известно, что Петросян еще и коллекционировал раритетное оружие. В его тайниках были обнаружены два раритетных ружья МЦ-21-12.