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СКР проверяет гибель мужчины в Краснодаре

  /   Обновлено: 10 июня 2021 22:36
Происшествия
СКР проверяет гибель мужчины в Краснодаре
Федеральное агентство новостей

Краснодар, 10 июня. Правоохранительные органы проводят доследственную проверку по факту гибели мужчины и ранения двух человек после обрушения гаражного бокса.

По данным следствия, 10 июня вечером в гараже на Тихорецкой улице в городе Краснодар произошел хлопок газа. В результате происшествия один человек погиб, двое получили термические ожоги тела и были госпитализированы. Участники инцидента, по предварительным данным, оказывали частные услуги по ремонту автомобилей.

Сейчас правоохранители проводят комплекс следственных мероприятий для установления всех обстоятельств произошедшего. После завершения проверки будет вынесено процессуальное решение.

Недавно произошел пожар в клинике им. Семашко в Рязанской области. В результате ЧП погибли три человека и десять пострадали.

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