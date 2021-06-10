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«Мы за равноправное партнерство»: глава ЦАР дал интервью изданию Le Potentiel

ЦАР
«Мы за равноправное партнерство»: глава ЦАР дал интервью изданию Le Potentiel
facebook.com  /  @Renaissance.cf

Банги, 10 июня. Журналисты центральноафриканского издания Le Potentiel Centrafricain заявили о том, что президент Фостен-Арканж Туадера настроен бороться за суверенитет страны.

Корреспонденты агентства опубликовали статью, в которой отметили, что Туадера не совершит ошибок предыдущих руководителей африканского государства. Он намерен защитить национальные богатства от иностранных держав, которые хотят их расхитить.

Эксперты рассказали о том, почему глава ЦАР сможет достичь поставленных целей. По их мнению, он достаточно хорошо изучил нынешнюю ситуацию в экономике и политике страны и прекрасно знает, с какими проблемами сталкивается Центральноафриканская Республика сегодня.

Представители СМИ поинтересовались у Туадера, каким образом нужно выстраивать отношения с другими государствами, чтобы не потерять контроль над природными ресурсами.

«ЦАР больше не будет стоять на паперти и умолять другие страны о помощи. Мы за равноправное партнерство. Очевидно, что нам нужно открываться миру, но центральноафриканский народ не готов вновь терпеть оскорбления и находится в неудобном положении», рассказал лидер в интервью агентству Le Potentiel Centrafricain.

Стоит отметить, что некоторые страны действительно угрожают суверенитету ЦАР. Например, Чад при поддержке Франции желает дестабилизировать ситуацию на границе и даже строит военную базу на территории республики.

Несмотря на это, Фостен-Арканж Туадера наметил курс экономических преобразований. Мирная жизнь возвращается в центральноафриканские города. Все это стало возможным после того, как военнослужащие центральноафриканской армии при поддержке российских инструкторов разгромили конгломерат группировок «Коалиция патриотов за перемены».

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цар туадера
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