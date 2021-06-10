Посольство РФ в Латвии высказалось о провокации с памятником Пушкину в Риге

Рига, 10 июня. Сотрудники российского посольства Латвии назвали варварской выходкой инцидент с памятником российскому поэту Александру Пушкину, который стоит в парке Кронвалда в Риге.

Инцидент с памятником произошел в четверг, 10 июня. Неизвестные собрали все цветы, возложенные к подножию памятника известному поэту и писателю в честь 222-й годовщины со дня его рождения. Позже букеты были обнаружены в городском канале. В российской дипмиссии в Латвии произошедшее назвали невежественной варварской выходкой и напомнили, что это далеко не первый инцидент подобного рода.

«Самым решительным образом осуждаем этот далеко не первый варварский поступок с памятником», — указали сотрудники диппредставительства на официальной странице ведомства в Facebook.

В преддверии празднования 222-й годовщины, 6 июня, советник посольства РФ в Латвии Станислав Андрюшин в индивидуальном порядке посетит памятник и выказал свое уважение «светилу русской поэзии» возложением цветов.

Памятник поэту в Риге появился в 2009 году, его проект разработал скульптор Александр Таратынов. Установку приурочили к 210-летию со дня рождения поэта и осуществили при содействии «Дома Москвы» и латвийского Пушкинского общества. Скульптуру привезли прямиком из России, но после изваяние поэта не раз оскверняли вандалы. В 2020 году неизвестные отпилили у Пушкина трость. Аристократический атрибут еще несколько раз исчезал и ранее, в 2018 и 2019 году.

Отличились в годовщину дня рождения Пушкина еще и украинские националисты, во Львове они не подпустили к памятнику поэта российских дипломатов. Сотрудникам дипведомства пришлось ретироваться вместе с цветами, чтобы не провоцировать драку. МИД РФ после решительно осудил действия украинских радикалов.