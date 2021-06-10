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Гордон раскрыл причину неактуальности встречи Байдена и Зеленского

Политика
Гордон раскрыл причину неактуальности встречи Байдена и Зеленского
instagram.com  /  @gordondmytro

Киев, 10 июня. Лидеру США Джо Байдену незачем встречаться с президентом Украины. Это прежде всего связано с тем, что страна не предприняла мер, чтобы ее уважали на политической арене.

Журналист Дмитрий Гордон рассказал, что Украина не заставила весь мир ценить ее, поэтому не стоит удивляться, что президент США Джо Байден не захочет встречаться с главой Украины Владимиром Зеленским.

«Для Байдена на сегодняшний день встреча с Зеленским как с президентом Украины неактуальна, потому что он — очень занятой человек, а Украина не заставила себя уважать», — подчеркнул журналист.

Гордон также напомнил, что глава США назначил встречу с президентом России Владимиром Путиным. Он предположил, что во время их переговоров главной темой станет обсуждение отношений с Китаем.

Журналист отметил, что в этом вопросе США, России и Европе важно найти общий язык, чтобы вместе противостоять китайской угрозе. Гордон предположил, что лидеры начнут передвигать «фишки на большой карте» и такой же фишкой на «столе политиков» может оаказаться Украина.

«Это от нас зависит – будем мы фишкой или нет», — подытожил журналист.

ФАН сообщал, что глава Центрального исполкома Общественного Движения «Донецкая Республика» Алексей Муратов рассказал, как может измениться ситуация в Донбассе после того как встречу проведут Байден и Путин.

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украина путин байден гордон
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