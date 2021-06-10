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Захарова ответила на сравнение Донбасса с опухолью

Политика
Захарова ответила на сравнение Донбасса с опухолью
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Москва, 10 июня. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отреагировала на слова главы украинской делегации в трехсторонней группе Леонида Кравчука, который сравнил Донбасс с опухолью.

Сказанное украинском политиком, по ее мнению, является дикостью. Захарова подчеркнула, что не понимает посыла Кравчука.

«Представитель Украины в контактной группе предлагает вырезать Донбасс с территории Украины или начать его облучать?» — спросила представитель МИД РФ.

Быть может, Кравчук просто не подумал и сморозил глупость. Однако, что конкретно под этими словами имел в виду глава делегации Украины остается неизвестным.

Недавно депутат Рады Вадим Рабинович потребовал привлечь к ответственности Кравчука за эти слова. Тогда он процитировал строки произведения писателя Олега Гончара, в которых сказано, что Украина должна вырезать Донбасс как раковую опухоль, если хочет развиваться как свободное государство.

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