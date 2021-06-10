Македония считает высылку своего дипломата из РФ несправедливостью

Скопье, 10 июня. Высылка представителя македонской дипмиссии из России негативно скажется на дальнейших отношениях двух стран. Об этом заявили в МИД Северной Македонии.

Кроме того, македонская сторона считает, что подобный шаг является несправедливостью по отношению к стране. Об этом в на своей странице в Twitter заявил глава МИД Северной Македонии Буяр Османи.

«Сожалеем о несправедливом решении МИД РФ, сугубо политическом ответном шаге. Это несомненно окажет негативное влияние на двусторонние отношения» – указано в сообщении.

Ранее Российская Федерация объявила персоной нон грата сотрудника посольства Северной Македонии в Москве. Такой шаг стал ответной мерой на недружественные действия страны.